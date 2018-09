Nicolette Kluijver is jarig maar deelt daarbij een emotionele boodschap

Presentatrice Nicolette Kluijver is vandaag 34 jaar geworden. Maar anderhalf jaar geleden wist ze nog niet eens of ze deze leeftijd wel zou halen.

Dat vertelt ze in een emotioneel bericht op Instagram.

Ziekte

In februari 2017 meldde de presentatrice namelijk dat ze longkanker in een voorstadium had, maar achteraf was dat niet de waarheid. “Ik was al afscheid aan het nemen”, vertelde Nicolette destijds in Van der Vorst ziet Sterren. Ze zwakte de ernst van de ziekte toen af om haar kinderen te beschermen: “Ik wilde niet dat mijn dochtertje op het schoolplein zou horen dat haar moeder doodgaat.”

Operatie

Ze onderging een maand later een operatie waarbij een deel van haar linkerlong werd verwijderd. Met succes, want ze is daarna kankervrij verklaard en voelt zich weer goed.

34 jaar

Daarom besteedt ze op Instagram hier vandaag aandacht aan: “Anderhalf jaar geleden had ik longkanker en wist ik niet of ik het zou overleven. Daarom is vandaag heel bijzonder… ik mag vandaag 34 jaar worden. Ik ben zo dankbaar.” Op de foto die ze erbij plaatst is ze dan ook niet met een feesthoedje te zien, maar omringd door slangetjes. Ze kiest bewust voor een foto van haarzelf in het ziekenhuis destijds. “Ik denk vandaag extra aan iedereen die te maken heeft met deze ziekte… 💪🏼Samen sterk.”

Beeld: ANP & Instagram