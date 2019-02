Presentatrice Nicolette Kluijver en plastisch chirurg Joost Staudt lijken ondanks hun relatieproblemen toch prima met z’n tweeën op vakantie te kunnen. Op Instagram delen ze een aantal kiekjes van hun wintersport, samen met de kinderen.

Nicolette schreef begin januari op Instagram dat zij en haar man Joost zouden gaan scheiden. De post werd verwijderd en later bevestigden de twee dat ze toch willen knokken voor hun huwelijk. Wel woont Nicolette niet meer bij haar man in Ouderkerk aan de Amstel, maar op een kilometer afstand in een villa. Zo kan ze beter nadenken over de toekomst met haar man. “We zien het verder wel”, liet ze eerder weten aan Story.

Advertentie

Niét vreemdgegaan

Nadat bekend werd dat het huwelijk van Nicolette en Joost in zwaar weer verkeerde, deed het gerucht de ronde dat Nicolette vreemd zou zijn gegaan. Zelf beweert ze dat daar niets van waar is bij Story. “Van alles wat ik al op mijn bord heb, krijg ik ook nog te maken met leugenachtige roddels dat ik ben vreemdgegaan. Dat klopt absoluut niet.”

Skivakantie

Ondanks de problemen in hun relatie lijken ze zich toch prima te vermaken op wintersport in Oostenrijk. Samen met hun tweeling Ana-Sofia en Jesse en Isabella genieten ze van de sneeuw. Al eerder plaatste Nicolette een foto van Jesse op zijn skietjes waar ze als apetrotse moeder bijschreef: “Ik kan wel janken zo gelukkig maak je mij”.

Dit bericht bekijken op Instagram #toppers #helden #vroeggeleerd @nicolettekluijver_ Een bericht gedeeld door Joost staudt (@drjooststaudt) op 18 Feb 2019 om 12:33 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram 🏂 🚀 Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 18 Feb 2019 om 6:39 (PST)

In 2012 trouwden Nicolette en Joost. In oktober 2012 kregen ze dochter Isabella en in november 2014 tweeling Jesse en Ana-Sofia.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram & ANP