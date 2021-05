Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Gelukkig nieuw haar! Na Wendy van Dijk heeft ook Nicolette Kluijver afscheid genomen van haar lange, blonde haar. De korte bob staat haar prachtig.

Leuk nieuws voor Kluun en zijn verloofde Anne de Jong. De auteur is heeft haar gisteren ten huwelijk gevraagd. Hier lees je meer over het romantische aanzoek.

Maan

Maan heeft het de afgelopen dagen maar druk met optreden. Nadat ze op Koningsdag bij The Streamers op het podium stond, had ze gisteren de eer om het onderdeel te zijn van het Bevrijdingsconcert in Carré.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Maan (@maan.de.st)

Rico Verhoeven

Hiep hiep hoera! De dochter van Rico Verhoeven mag vandaag tien kaarsjes op haar verjaardagstaart uitblazen. “Ik hou van jou met heel mijn hart”, schrijft de kickbokser.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rico Verhoeven (@ricoverhoeven)

Kim-Lian van der Meij

Als Kim-Lian van der Meij niet druk bezig is met een presentatieklus in Nederland, dan heeft ze het wel druk met verbouwen in haar thuisland Zweden. Haar huis is een heuse bouwplaats geworden, laat ze op Instagram zien.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim-Lian van der Meij (@kimlianvdmeij)

Bettina Holwerda

“Ja, overal waar ik loop, lig, zit of sta is er een Molly op mij”, schrijft Bettina Holwerda bij dit kiekje met haar dochter.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door BETTINA HOLWERDA BAKKUM (@bettina_holwerda)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Brunopress