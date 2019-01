‘Nicolette Kluijver en man knokken ervoor om samen te blijven’

Nicolette plaatste vrijdagavond een opvallende quote op Instagram, met daaronder de tekst ‘We zullen de beste vriendjes blijven.’ Dat riep bij haar fans veel vragen op. Maar nu heeft ze laten weten dat zij en Joost Staudt toch voor hun huwelijk gaan vechten.

Dat liet het management van de presentatrice weten aan Shownieuws.

Longkanker

“De ziekte van Nicolette heeft grote impact gehad op haar gezinsleven en haar huwelijk. De liefde is er nog steeds en de wil om te knokken voor het gezin”, klinkt het. In 2017 werd bij Nicolette het voorstadium van longkanker ontdekt.

Foto op Instagram

Vrijdagavond plaatste Nicolette een foto op Instagram dat erop wees dat Nicolette en de plastisch chirurg uit elkaar zouden gaan. ‘Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is ze laten gaan’, viel er te lezen op de foto. Daaronder tagde Nicolette haar man en plaatste ze een emoticon van een gebroken hartje. Toch is van een scheiding geen sprake.

Vakantie

Nicolette en Joost trouwden in 2012. Samen hebben ze drie kinderen: Isabella (6) en een tweeling Ana-Sofia en Jesse (4). Samen met haar kinderen is ze momenteel naar verluidt op vakantie in de bergen. “Het is een moeilijke periode maar hun geluk staat voorop”, aldus Froukje de Both bij RTL Boulevard die haar heeft gesproken tijdens haar vakantie.

“Nicolette en haar man vragen rust en ruimte voor henzelf en vooral voor hun kinderen.”, liet haar management nog weten.

Bron: RTLboulevard.nl. Beeld: ANP