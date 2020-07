Nicolette Kluijver openhartig over scheiding: “We hebben het goed gedaan”

Begin dit jaar maakte Nicolette Kluijver bekend dat zij en haar man Joost Staudt gaan scheiden. De 2 zeiden als vrienden uit elkaar te gaan en samen de zorg over hun kinderen te gaan delen. De presentatrice vertelde maandag hoe dat nu gaat.

Toen het stel hun relatiebreuk bekendmaakte, lieten ze via het management duidelijk weten dat het geluk van hun kinderen voorop staat. “Onze kinderen hebben geen boodschap aan onze problemen”, zei Nicolette toen. De familievakanties met het hele gezin wilden Nicolette en Joost ze er dan ook nog inhouden.

Lucht en ruimte

In een interview met Shownieuws vertelde Nicolette maandag dat er in de tussentijd niet zoveel is veranderd en het nog steeds erg goed gaat:”We zijn gewoon nog steeds heel goed met elkaar. We hebben het goed gedaan met z’n allen. We voelen de lucht en de ruimte die er komt en dat is ook wel prettig, maar ik heb het wel gewaardeerd, al die uren met de kinderen thuis. Dat je zoveel tijd samen kunt spenderen is heel fijn.”

Die tijd zag er op social media inderdaad heel fijn uit.

Bron: Shownieuws. Beeld: Brunopress