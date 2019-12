Nicolette Kluijver vreesde terugkeer longkanker: "De schrik was groot"

Nicolette Kluijver heeft opnieuw een zware tijd achter de rug. De presentatrice onthult dat ze onlangs tijdens haar jaarlijkse controle weer slecht nieuws kreeg.

In beide longen waren opnieuw. afwijkingen te zien. Op Instagram vertelt ze over deze heftige en verdrietige periode.

Kanker

Bij Nicolette werd in 2017 longkanker gediagnosticeerd. Ze is genezen, maar blijft natuurlijk onder strenge controle. En dit jaar, leek het weer foute boel te zijn. “Bij mijn jaarlijkse controle kwam mijn fantastische longarts erachter dat er in beide longen afwijkingen zitten. Bad news. De schrik was groot”, vertelt Nicolette. “Ik moest 6 weken wachten om daarna weer in de CT-scan te gaan. Zo konden we uitsluiten of het ging om een ‘gewone’ infectie of in het slechtste geval kanker.”

Verlossing

Het waren 6 ‘loodzware’ weken voor de presentatrice en haar gezin. Maar gelukkig heeft ze goed nieuws gekregen. “Afgelopen maandag hoorde ik dat de vlekken zijn verdwenen. Wat een verlossing! Het ging dus om een infectie…”

Babyolifantjes

Ze is ontzettend blij en wil daarom graag iets moois opzetten. “Om mijn dankbaarheid voor het leven te tonen, om echt iets te betekenen in dit leven. Ik wil je graag voorstellen aan mijn 35 adoptie-babyolifantjes”, schrijft ze bij een paar schattige kiekjes van haar olifantjes. Vanwege haar leeftijd heeft ze voor 35 olifanten gekozen. Ze gaat binnenkort haar weesolifanten op Sri Lanka bezoeken. “Het leven is kort en we kunnen zo veel goeds doen.”

Schoon verklaard

Ongeveer 2 jaar legde Nicolette al haar werkzaamheden voor RTL neer en liet ze aanvankelijk weten dat er een voorstadium van kanker bij haar was geconstateerd, maar dat de kans op genezing groot was. Toen ze eenmaal schoon was verklaard, gaf de presentatrice toe dat de ziekte veel verder was dan ze aanvankelijk had gezegd, maar dat ze de ernst van de ziekte verhulde om haar kinderen te beschermen.

