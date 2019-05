Nicolette Kluijver toont afgetraind lichaam

Als werkende moeder van 3 kinderen is de agenda vaak overvol. Sporten kan er dan weleens bij in schieten, maar dat is bij Nicolette duidelijk niet het geval.

Op Instagram post ze een foto in sportkleding en ze ziet er superfit uit.

Sporty Angels

Nicolette heeft sinds kort samen met Olga Kochak een Instagrampagina: Sporty Angels. ‘‘Ben je soms je motivatie kwijt?” schrijft Nicolette bij de foto. ‘‘Misschien kunnen wij je motiveren.” In een eerder bericht van haar sportpagina geeft ze aan dat hun reis over liefde, passie, sport, toewijding, een gezonde levensstijl, moederschap, beauty en kracht gaat. ‘‘Its all about YOU. We are here to listen, motivate, to challenge and support YOU”, laat het tweetal weten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sporty Angels (@sporty_angels) op 16 Mei 2019 om 9:33 (PDT)

Gezin

Nicolette heeft drie jonge kinderen, Isabella en de tweeling Ana-Sofia en Jesse. Een tijdje geleden kwam naar buiten dat zij en haar man Joost Staudt relatieproblemen hebben. Of ze ook daadwerkelijk uit elkaar gaan, is niet bekend.

