Openhartige Nicolette Kluijver: 'Ik ben voor altijd bang' 

2 jaar geleden stortte Nicolette Kluijvers wereld in: ze kreeg de diagnose longkanker voor haar kiezen. Inmiddels is de presentatrice godzijdank weer gezond, maar de schrik zit er flink in.

“Ik ben dankbaarder, omdat ik weet hoe snel het leven voorbij kan zijn. Dat is het positieve eraan. Maar het negatieve is dat ik altijd bang ben. Ik ben nu schoon, maar het is koorddansen. Welke kant gaat het op? Blijf ik lopen op die lijn? Of val ik er vanaf?”, vertelde Nicolette in de liveshow Nederland staat op tegen kanker.

‘Dit is niet goed’

De impact van kanker op haar leven is nog steeds groot. “In mijn hoofd hangt een donderwolk die niet meer weggaat.” Haar arts dacht in eerste instantie dat ze tuberculose had. Nicolette wist echter dat er iets helemaal niet klopte. “Ik voelde in het diepst van mijn vezels: dit is niet goed.”

Second opinion

Pas na een halfjaar zag ze een dokter voor een second opinion. Hij moest de conclusie trekken waar Nicolette al die tijd al zo bang voor was. “De grond zakte onder mijn voeten vandaan. Ik dacht: hoe ga ik nou mijn kinderen groot zien worden? Je leven stort gewoon in. Ik was in één keer iemand anders, een patiënt met longkanker. En ik word ook niet meer degene die ik ervoor was.”

‘Kutziekte’

De presentatrice vindt het niet makkelijk om over de ziekte te praten. Voor het programma maakte ze echter een uitzondering. “Ik hoop zo dat mensen er geld voor over hebben, zodat er meer onderzoek gedaan kan worden naar die kutziekte.” Dat doel is bereikt: aan het eind van de uitzending was er ruim 80.000 euro opgehaald en heeft het KWF er 18.000 nieuwe donateurs bij.

Nicolette Kluijver als aanvoerder van het menselijk lint. Zij bedankt haar arts, die naast haar staat. “Dankzij hem kan ik weer van het leven genieten” #Nederlandstaatoptegenkanker #KWF Foto @ArnoLucas pic.twitter.com/NYDKbyQnI3 — Dtv Nieuws – Den Bosch (@dtvdenbosch) May 15, 2019

Je kunt Nederland staat op tegen kanker hier terugkijken.

Bron: Avrotros. Beeld: ANP