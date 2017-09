Zó zag presentatrice Nicolette Kluijver er vroeger uit

Het is deze week voor veel kinderen de eerste week na de zomervakantie. Dat doet Nicolette Kluijver denken aan haar eigen schooltijd en ze geeft ons meteen even een klein kijkje in haar jeugd.

Op Instagram deelt de presentatrice een schoolfoto van heel wat jaartjes geleden. Bij de schoolfoto schrijft ze: “En? Ben ik veel veranderd?”. Wij zagen toch echt wel meteen dat het Nicolette is:

En? Ben ik veel veranderd? Een bericht gedeeld door Nicolette Kluijver (@nicolettekluijver_) op 3 Sep 2017 om 9:53 PDT



Bron en beeld: Instagram, ANP.