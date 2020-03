Nicolette Kluijver blikt met aangrijpende foto terug op haar ziekteperiode

Nicolette Kluijver heeft op Instagram een bijzonder en aangrijpend kiekje gedeeld, waarmee ze terugblikt op een intense ziekteperiode. De blondine won een aantal jaar geleden de strijd tegen kanker en deelt daar zondag voor het eerst de zichtbare littekens van.

Niet alleen toont ze de fysieke littekens, maar ook de mentale littekens die ze overhield aan deze strijd.

Longkanker

In 2017 werd er bij de inmiddels 35-jarige presentatrice longkanker ontdekt. Nicolette koos er tijdens haar ziekteperiode voor om te vertellen dat het om een voorstadium van kanker ging en dat het dus goed te behandelen was. Pas naderhand, toen ze schoon was verklaard, maakte ze wereldkundig hoe ernstig de vorm van kanker die zij had eigenlijk was.