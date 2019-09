Nicolette over haar strijd tegen kanker: "Ik kan wel janken van geluk dat ik er nog bij ben"

Voor Nicolette Kluijver (34) is er ontzettend veel veranderd sinds ze twee jaar geleden de diagnose longkanker kreeg. De presentatrice ging naar eigen zeggen door een donkere periode, maar geniet inmiddels met volle teugen van het leven.

In een interview met Grazia laat Nicolette weten dat de ziekte gek genoeg ook een positief effect op haar leven heeft gehad: “Ziek zijn heeft me veel gebracht, ik kan wel janken van geluk dat ik er nog bij ben.”

Beschermen van haar kinderen

Dat het haar ook op werkgebied voor de wind gaat, is iets waar ze ontzettend dankbaar voor is. Toen ze 2 jaar geleden de diagnose longkanker kreeg, was het namelijk nog maar de vraag of ze ooit weer aan het werk kon. Nicolette legde al haar werkzaamheden voor RTL neer en liet aanvankelijk weten dat er een voorstadium van kanker bij haar was geconstateerd en dat de kans op genezing groot was. Toen ze eenmaal schoon was verklaard, gaf de presentatrice toe dat de ziekte veel verder was dan ze aanvankelijk had gezegd, maar dat ze de ernst van de ziekte verhulde om haar kinderen te beschermen.

Positief effect op werk

Hoewel deze heftige periode inmiddels achter haar ligt, heeft de ziekte haar naar eigen zeggen ook veel positieve dingen gebracht. Zo had het juist een positief effect op haar werk. “Drie maanden na de operatie ging ik meteen weer mee met Robinson, want het voelt zo als ‘mijn’ programma. Het was zo fijn om mij daar opeens druk te maken over kamp Noord en kamp Zuid, in plaats van over mijn gezondheid (…) Het is juist ook prettig om op het eiland te zijn, weg van alles wat met mijn ziekte te maken heeft. In Nederland vragen mensen er voortdurend naar. Heel lief, maar daardoor word ik er wel steeds mee geconfronteerd. Ik kijk uit naar de dag dat het niemand meer interesseert.”

Geen interesse meer in materiële zaken

De ziekte heeft er volgens Nicolette vooral voor gezorgd dat ze heel anders naar het leven kijkt. “Ik ga nu heel hard op een vlinder, wat minder op andere dingen. Dat is even wennen voor de mensen om mij heen. Materiële zaken interesseren me niet meer.” Toch is er altijd een onzeker stemmetje in haar achterhoofd die rekening houdt met het ergste. “Het hangt altijd als een donkere wolk boven mijn hoofd”, aldus Nicolette.

Bron: Grazia. Beeld: Brunopress