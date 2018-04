Nicolette van Dam deelt een heel lieve foto van haar man met hun dochters

Hieperdepiep hoera: Bas Smit blaast vandaag 37 kaarsjes aan. Nicolette van Dam staat daar op Instagram bij stil met een heel zoete foto van hem en hun dochters Lola-Lily en Kiki-Kate.

Dat Nicolette nog stapeldol is op haar Bas, moge duidelijk zijn. Op Instagram bewierookt ze haar man uitgebreid naast een heel schattige foto. “Hieperdepiep hoera, mijn liefde @bassmit is jarig! Als er iemand is die zoveel kusjes verdient, is hij het wel.. De liefste papa voor mijn meisjes, mijn beste vriend én lover”, schrijft de presentatrice.

De jarige Job zelf deelde de foto ook op Instagram. “Wat een heerlijk begin van m’n verjaardag”, schrijft hij. Snappen we helemaal, Bas.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress