Nicolette van Dam voelt zich ineens héél oud door grappig filmpje van dochters

Waar sommige mensen nog precies weten hoe het was om geen televisie in huis te hebben, groeien anderen al van kleins af aan op met een smartphone. De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en dat kan ervoor zorgen dat je je af en toe héél oud voelt. Net zoals Nicolette van Dam.

Nicolette deelde op Instagram een video van haar dochters met een videoband. Op de video heeft haar jongste dochter een videoband in haar hand en vraagt “Wat is dit?”. Nicolette zegt lachend: “Is van mama van vroeger, wat denk je dat het is?”. Het meisje bekijkt de videoband uitgebreid, maar heeft geen idee wat het nou eigenlijk is. Om te checken of ze dan écht oud aan het worden is, vraagt Nicolette het ook even aan haar oudste dochter. Zij zegt eerst: “Wat is het?”, maar weet vervolgens wel te ontdekken dat het “een film” is. “Oei, dit is wel heel confronterend”, schrijft Nicolette bij de video. Gelukkig kan de presentatrice er nog om lachen.

Beeld: ANP.