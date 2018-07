Nicolette van Dam deelt emotionele foto met pasgeboren neefje

Vandaag deelde styliste Chantal Bles groot babynieuws met de wereld. Op 4 juli is haar zoontje Josh geboren en dat betekent dat Nicolette van Dam er een klein neefje bij heeft.

Chantal is het nichtje van Nicolette van Dam en als we de foto’s op social media mogen geloven hebben de twee een hechte band. Nicolette is dan ook dolgelukkig met de geboorte van haar kleine neefje en deelt een foto op social media waarop duidelijk te zien is dat de komst van het kindje ook voor Nicolette een emotioneel moment is:

Beeld: ANP.