Het is feest in huize Van Dam! Karin, de moeder van Nicolette, is jarig. Om dat te vieren deelt Nicolette een mooi kiekje van moeder en dochter.

En jeetje, wat lijken die 2 op elkaar!

Advertentie

Trots

“Als je het hebt over een powervrouw, nou dan is het m’n moeder wel. Dag en nacht er zijn voor ons allemaal en als het even tegenzit er toch een feestje van maken. Mijn voorbeeld. Mijn trots. Mijn mama!”, schrijft ze bij het plaatje.

Jong

Karin en Nicolette hebben een hele goede band samen. Karin kreeg Nicolette toen ze 23 jaar oud was. De presentatrice is blij met zo’n jonge moeder en had zelf ook al vroeg een kinderwens. “Ik heb altijd gezegd dat ik ook jong moeder wil worden,” zei Nicolette (35) een aantal jaar geleden in een interview met Flair. Uiteindelijk kreeg ze toen ze 27 jaar was samen met haar man Bas Smit haar eerste kindje: Lola-Lily. Op haar 29e kreeg ze dochter Kiki-Kate.

Twee druppels

Haar volgers op Instagram zijn onder de indruk. “Wat een knappe moeder heb je” en “Hele mooie en lieve mama heb je”, klinkt het dan ook onder de foto. Moeder en dochter krijgen tientallen felicitaties. Ook vinden fans dat ze sprekend op elkaar lijken. Zo schrijft iemand: “De appel valt niet ver van de boom. Wat lijken jullie veel op elkaar zeg.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP