Nicolette van Dam: “Ik heb heel wat potjes zitten janken om die lockdown”

Ze is actrice, presentatrice, brasserieeigenaar, Unicef-ambassadeur én moeder. Geen wonder dat Nicolette van Dam haar lege agenda tijdens de lockdown best even lekker vond. Maar het leed greep haar behoorlijk aan. “Ik heb heel wat potjes zitten janken.”

Nicolette: “Ik ben blij dat ik de mensen dit weer kan geven, zowel onze gasten als ik hebben ongelooflijk naar dit moment verlangd. Mijn broer, ons team en ik zijn weken bezig geweest met passen en meten en schuiven. Is dit anderhalve meter? Wat kan wel, wat kan niet? Bij de heropening was ik misselijk van de zenuwen. Gelukkig hebben we veel trouwe gasten die graag terugkomen.”

Hoe heb je de afgelopen maanden ervaren? “Door alle spanning en onzekerheid in de wereld slingerden mijn emoties van links naar rechts. Nog steeds. In maart, nog voor de lockdown, zaten mijn broer en ik met de handen in het haar. Gasten hadden moeite om afstand te houden in de brasserie, wat moesten we doen? Na intensief familieberaad besloten we dicht te gaan – puur voor de gezondheid van gasten en medewerkers. Een dag later gooide de overheid alles dicht. Terecht. Gezondheid staat altijd op één.”

Dat maakte de stress voor (horeca) ondernemers niet minder. “Het was zeker stressvol. 3, 6, 9 weken… Na elke persconferentie belde ik met mijn broer en liet ik mijn emoties even de vrije loop. Om vervolgens samen te schakelen, want een ondernemer kan niet te lang afwachten. Verbouwen, contact houden met vaste gasten, een take away opzetten. Het was een emotionele tijd. We hadden het geluk dat wij en onze dierbaren gezond waren, maar het leed om ons heen greep me aan. Zo veel mensen ziek, overlijden, niet naar hun ouders of grootouders kunnen, de onzekerheid, het verlies van banen. Bas en ik zijn allebei ambassadeur, ik van Unicef, hij van het Prinses Máxima Centrum. Zo hoorden we hartverscheurende verhalen over kinderen die thuis misbruikt werden of aan hun ziekenhuisbed maar één ouder op bezoek mochten krijgen. Zo schrijnend, ik heb heel wat potjes zitten janken.”

Wat doe je met die emotie? “We hebben ons meer dan ooit ingezet voor onze goede doelen. We zijn actief op Instagram, niet alleen voor de lol maar ook om er te zijn voor kinderen, ouders en de kinder- ziekenhuizen. Met een aantal gezinnen onderhouden we intensief contact en spreken we zo nu en dan af. Die betrokkenheid zat er bij mij als kind al in. Als ik me aan iets of iemand committeer, zit dat in mijn systeem. Dan ben je een soort familie. Bas en ik léven onze goede doelen. Als de klik er is, gaan we er vol voor. Het is geen show.”

Interview: Kim Hopmans Fotografie: Esmée Franken