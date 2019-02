Nicolette van Dam laat voor het eerst sinds overval vader van zich horen

Presentatrice Nicolette van Dam en haar familie kregen afgelopen week heftig nieuws te verwerken. Haar vader René werd op straat overvallen en raakte daarbij ernstig gewond. Vandaag deelt Nicolette een prachtige foto van haarzelf met haar vader én een mooie boodschap.

Herstellen

René van Dam werd afgelopen week op straat overvallen, vlak voor het Hilton Hotel in onze hoofdstad. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis om te herstellen. Volgens De Telegraaf zouden de daders uit zijn op het horloge van de vader van Nicolette. De overval liep echter zo uit de hand, dat René nu aan zijn gebit en kaken moet worden geopereerd.

Advertentie

Positief

“Mijn papa, mijn kanjer. Ik heb nog steeds geen woorden voor wat er gebeurd is en wat mijn vader is aangedaan. Gelukkig gaat het stapje voor stapje beter. Eigenlijk wilde ik niets posten hierover, maar dit is iets wat we altijd zullen meedragen. Bedankt voor alle steun en liefde, betekent veel voor ons. We blijven positief”, schrijft Nicolette bij de foto.

Lieve reacties

Onder de foto stroomt het vol met lieve berichten voor de familie Van Dam. Zowel bekende als onbekende Nederlanders wensen de familie veel sterkte de komende periode.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP