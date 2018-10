Nicolette van Dam laat met déze foto zien hoeveel ze op haar moeder lijkt

De moeder van Nicolette van Dam is jarig en dat laat haar trotse dochter op social media aan iedereen zien.

Ze deelt een lieve foto van zichzelf samen met haar moeder, Karin.

‘Hieperdepiep hoera! Mijn lieve mooie bijzondere mama is jarig! Mijn kanjer en rots in de branding’, schrijft ze bij haar plaatje. Karin kreeg Nicolette op haar 23ste en dat vindt ze maar wat leuk. Ze is blij dat ze zo’n jonge moeder heeft. “Ik heb altijd gezegd dat ik ook jong moeder wil worden”, aldus Nicolette.

Ze kreeg uiteindelijk haar eerste kindje toen ze zelf 27 was, Lola-Lily. Op haar 29e kreeg ze nog een dochter, Kiki-Kate. Twee kinderen vindt ze genoeg, zo heeft ze eerder laten weten. Toen zei ze: “Nee, we zijn compleet gelukkig en blij zo met ons mooie gezinnetje en we kunnen nu alle aandacht geven aan onze meisjes.” Maar je weet maar nooit of ze inmiddels van gedachten is veranderd…

Bron & Beeld: Instagram