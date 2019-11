Nicolette van Dam: "Mijn vader was er bijna niet meer"

Begin dit jaar werd de vader van Nicolette van Dam slachtoffer van een brute overval. De 61-jarige René van Dam raakte gewond, maar nu blijkt de ernst van zijn verwondingen erger dan bekend was. Dit vertelt de presentatrice in de uitzending van Rooijakkers Over de Vloer.

Nicolette vertelt openhartig dat ze nog altijd erg boos kan worden door het onrecht dat haar vader is aangedaan.

Grootste nachtmerrie

In het programma bezoekt Art Rooijakkers Nicolette van Dam en haar man Bas Smit. De overval op haar vader wordt uitgebreid besproken. “Het is afschuwelijk. Dat is de grootste nachtmerrie dat zoiets gebeurt. Dat je vader iets aangedaan wordt door toedoen van een ander. Het scheelde echt nog maar een haar of mijn vader was er niet meer”, vertelt Nicolette.

Ziekenhuisbed

De presentatrice verklaart dat de periode die volgde erg zwaar voor de familie van Dam is geweest. Het beeld van haar vader in het ziekenhuisbed kan ze dan ook maar moeilijk vergeten. “Dat was echt afschuwelijk, daar kan ik nog altijd verdrietig over worden als ik daaraan denk.”

Meer genieten

Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter met haar vader René, maar de gebeurtenis heeft Nicolette en Bas wel wakker geschud. “Deze situatie heeft ons nog meer op scherp gezet. Wij halen alles uit het leven. Het klinkt als een cliché maar het is een feit”, vertelt Nicolette. “We zijn nog meer gaan genieten”, vult haar man aan.

