Nicolette van Dam deelt komische video van 'verdwijntruc' dochters

Op Instagram geeft Nicolette van Dam regelmatig een inkijkje in haar drukke, gezellige leven met man Bas en dochters Kiki-Kate en Lola-Lilly. Zaterdag deelt ze een schattige, grappige video van hun twee meiden die een goocheltruc doen.

Hocus Pocus

Momenteel geniet Nicolette van Dam met haar gezin van een vakantie in het zonnige, Spaanse Marbella. Dat de kids zich daar net als hun ouders prima vermaken, blijkt wel uit de beelden. Op de video zien we oudste dochter Lola-Lilly een handdoek vasthouden. “Hocus pocus, pilatus pas”, roept ze. Dat is voor haar kleine zusje Kiki-Kate het teken om te ‘verdwijnen’.

De goochelaars in de dop moeten nog éven doorgaan met oefenen, maar wat ís het schattig om de meiden helemaal op te zien gaan in hun truc. Papa en mama moeten ongetwijfeld heel hard gelachen hebben:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Nicolette van Dam (@nicolettevandam1) op 4 Jan 2020 om 8:37 (PST)

Talloze bekende en onbekende Nederlanders laten weten de video té grappig te vinden. Onder meer Jandino Asporaat, Olcay Gulsen en Libelle TV-vlogger Kirsten Schilder laten lachende poppetjes en leuke reacties achter.

Bron: Instagram Nicolette van Dam. Beeld: Brunopress