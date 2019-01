Nicolette Kluijver over huwelijkscrisis: "Ik ben niet vreemdgegaan"

Nicolette Kluijver en haar man Joost Staudt maakten onlangs bekend dat ze vechten voor hun huwelijk. Er gaan geruchten rond dat dit komt doordat Nicolette overspel zou hebben gepleegd. Zelf beweert ze dat daar niets van waar is: “Ik ben niet vreemdgegaan”.

“Het beste wat je soms kunt doen als je van iemand houdt, is laten gaan”, schreef de presentatrice bij een inmiddels verwijderde Instagrampost. Hiermee gaf ze aan dat de relatie tussen haar en man Joost niet helemaal lekker liep.

Knokken

Het management van Nicolette heeft vervolgens laten weten dat haar ziekte een grote impact heeft gehad op haar gezinsleven en huwelijk. “De liefde is er nog steeds en de wil om te knokken voor het gezin ook”, stond in het statement. Zelf vertelde ze toen dat ze haar geluk uit haar familie haalt. “Ik kijk alleen al naar mijn kinderen en naar mijn werk, en… Ik ben gewoon een bevoorrecht mens. Dat vind ik echt. En zo probeer ik ook naar het leven te kijken.”

Roddels

Toch zou Nicolette volgens verschillende geruchten vreemdgegaan zijn. En dat zou de reden zijn dat de relatie tussen Nicolette en Joost nu bijna ten einde is. Nu laat ze aan Story weten dat dit niet het geval is. “Van alles wat ik al op mijn bord heb, krijg ik ook nog te maken met leugenachtige roddels dat ik ben vreemdgegaan. Dat klopt absoluut niet.”

Eigen plekje

Dat wil niet zeggen dat alles weer koek en ei is tussen de twee. Nicolette heeft haar intrek genomen in een vrijstaande woning een kilometer verderop. Zo kan ze beter nadenken over de toekomst met haar man. “We zien het verder wel.”

