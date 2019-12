Niels (31) vermist nadat hij uit het ziekenhuis in Nijmegen is weggelopen

Niels Brunnink (31) uit Ommen liep zondag weg uit het Radboud ziekenhuis in Nijmegen. Sindsdien is hij al 2 dagen spoorloos. De politie maakt zich grote zorgen.

De man werd onlangs opgenomen in het ziekenhuis, maar de politie wil daar vanwege de privacy niet verder op ingaan. Ze laten alleen weten dat het om een ‘onverwachte opname’ gaat. Hij is niet afhankelijk van medicatie.

Signalement

Niels is sinds zondagmiddag 16.15 uur spoorloos. Zijn familie heeft hem begin deze week als vermist opgegeven. De politie deelt dinsdagmiddag een oproep om uit te kijken naar de vermiste man. De politie Nijmegen verspreidde in een bericht op Facebook een signalement van de man: Hij is 1,86 lang en heeft een normaal postuur. Als kleding droeg Niels Brunnink een trui met bloemenprint, grijs/blauwe Brunotti jas met capuchon, grijze spijkerbroek en bruine hoge schoenen.

Geen aanwijzingen

De politie heeft geen enkele aanwijzingen naar de vermiste Ommenaar. “Het is wel opmerkelijk dat iemand wegloopt uit een ziekenhuis. Dat roept wel vragen op en wij willen graag weten of het goed met hem gaat”, zegt politiewoordvoerder Simen Klok. “Wij zijn momenteel niet concreet ergens aan het zoeken. Wij doen een beroep aan mensen om uit te kijken naar de vermiste man.”

Mocht je iets gezien hebben, dan kun je contact opnemen via 0900 8844. De politie vraagt om hierbij dossiernummer 2019549052 te vernoemen.

