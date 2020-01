Nielson onder het mes voor flapoperatie (een wát operatie?)

Een flapoperatie. Een wát operatie? Wij hadden er nog nooit van gehoord. Zanger Nielson daarentegen, ondergaat de ingreep dinsdag. En die klinkt best pijnlijk.

Een flapoperatie is namelijk een operatie aan je tandvlees.

Hardnekkige tandvleesontsteking

“Ik ga zo onder narcose voor een zogeheten flapoperatie. Geen zorgen, mijn flaporen blijven gewoon hetzelfde”, verduidelijkt Niels Littooij op Instagram. Z’n oren zijn prima in orde, maar z’n tandvlees niet. Een flapoperatie is namelijk nodig als je last hebt van hardnekkige tandvleesontsteking, ook wel parodontitis genoemd. Meestal kan een tandvleesontsteking genezen door goede mondhygiëne en een uitgebreide tandvleesbehandeling. Maar soms zit de ontsteking al zo diep, dat er zwaarder geschut nodig is.

Plaatselijke verdoving

Tijdens een flapoperatie wordt het tandvlees van het tandbeen en kaakbot losgemaakt en als het ware opgeklapt. Door deze als een flap naar boven te leggen, komen de wortels bloot te liggen. Vervolgens wordt het ontstoken weefsel, tandplak en tandsteen dat daar zit weggehaald. Dit alles gebeurt, godzijdank ook voor Niels, onder plaatselijke verdoving. Maar brrr, het lijkt ons een griezelige ingreep.

Weekje herstellen

“Over een week ben ik weer het ventje”, laat Nielson weten over zijn herstel. De komende tijd kan hij last hebben van extra gevoelige tanden en terugtrekkend tandvlees, waardoor z’n tanden langer kunnen lijken. Maar gelukkig heeft hij geen tanden of kiezen hoeven laten trekken. Dat is namelijk de volgende stap, als het al te laat is voor zo’n flapoperatie.

Beterschap, Niels!

Bron: Instagram Nielson, tandvleesinfo.nl. Beeld: Brunopress