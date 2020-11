Nienke (34) verdiende €300 minder dan haar mannelijke collega: “Het aankaarten durfde ik niet”

Nederlandse vrouwen werken vanaf 11 november de rest van dit jaar voor niets. Symbolisch. Dat komt omdat vrouwen volgens het CBS nog altijd 14% minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega’s. Nienke (34) kan erover meepraten. Een van haar mannelijke collega’s had een lagere functie, maar verdiende veel meer. “Toen ik erachter kwam, verloor ik mijn werkmotivatie.”

Loonkloof

Nienke: “Bij de bank waar ik een paar jaar geleden werkte, werd nooit gepraat over ons inkomen. Wat mijn andere collega’s verdienden, wist ik dan ook niet. Zelf werkte ik er al 3 jaar en ik had mezelf opgewerkt naar een maandsalaris van €2.600 netto. Dat was prima, maar ik wilde graag wat grotere stappen zetten. Ik raakte daar toevallig over in gesprek met een mannelijke collega met wie ik iets closer was. Ik gaf aan dat ik het jammer vond dat promotie maken maar met kleine stapjes ging. ‘Oh, dat vind ik wel meevallen, hoor’, zei hij. Wat bleek: hij verdiende €2.900 per maand. Véél meer dan ik. En hij werkte er pas 1 jaar!”

Motivatie

“Ik vond het heel vervelend om te horen dat hij zoveel meer verdiende dan ik. Ik werkte al veel langer bij de bank en mocht mezelf inmiddels al een paar jaar associate noemen. Hij was eerstejaars associate. Daarmee was mijn functie hoger dan die van hem. En ik werkte ook echt keihard. Overdag rende ik de benen onder m’n lijf vandaan en vaak ging ik zelfs in de avonden nog even door. Ik deed dat graag. Maar toen ik erachter kwam dat ik alsnog veel minder betaald kreeg dan mijn mannelijke collega, verloor ik mijn motivatie.”