Debby (56) doneerde nier aan de ex-vrouw van haar man

Twee dagen nadat ze eeuwige trouw beloofde aan haar man Jim Merthe, lag de Amerikaanse Debby (56) in het ziekenhuis om een nier te doneren aan Mylaen Merthe (59), de ex-vrouw van haar kersverse echtgenoot.

Dit bijzondere verhaal is het bewijs hoe liefde kan zegevieren, zelfs als je gescheiden bent. Jim en Mylaen vroegen bijna twintig jaar geleden de scheiding aan. Omwille van hun twee kinderen onderhielden ze altijd goed contact. Ook toen Jim tien jaar verliefd werd op Debby.

Mylaen kampt al jaren met nierproblemen. Tegen de tijd dat ze vorig jaar november in het ziekenhuis werd opgenomen, werkten haar nieren voor nog maar 8% en zag ze lijkbleek. Zonder energie sleepte ze zichzelf door haar werkdagen heen. Iets wat Debby niet langer kon aanzien toen bleek dat Mylaens broer niet in aanmerking kwam om één van zijn nieren aan zijn zus te doneren.

Debby wist dat Mylaen op het punt stond om voor het eerst oma te worden. De gedachte dat Mylaens dochter zou bevallen zonder dat haar moeder het zou meemaken, vond ze vreselijk. “Ik kon niet niks doen. God zei tegen mij: je bent een match (om de nier te doneren, red.) en je moet dit doen.”

Ten years after their first date, Debby Neal-Strickland put on a cream-colored lace gown and married her longtime sweetheart at a Florida church. Two days later, she put on a hospital gown and donated a kidney to Mylaen Merthe — her new husband’s ex-wife. https://t.co/BUcTZxw8KT — The Associated Press (@AP) June 1, 2021

Testen en COVID-vertragingen

Debby zag jarenlang hoe haar broer stukje bij beetje stierf aan cystische fibrose in afwachting van een dubbele longtransplantatie. “Als iemand een orgaan nodig heeft, en het niet krijgt, zullen ze het waarschijnlijk niet halen”, zei ze. De ex-vrouw van haar man helpen deed ze daarom ‘vanuit haar hart’.

Na maanden van testen en vertragingen door het coronavirus kon eindelijk de datum worden vastgelegd voor de niertransplantatie: het werd twee dagen na het huwelijk van Debby en Jim. Ze gaven elkaar het ja-woord op 22 november. “Het was de meest geweldige dag van mijn leven, tot twee dagen later. Dat was óók de mooiste dag van mijn leven”, aldus Debby.

Dankbaar

Mylaen is enorm dankbaar voor de vrouw van haar ex-man. “Dit is waar de wereld om draait: familie”, vertelt ze. “We moeten bij elkaar blijven. Ze heeft mijn leven gered.” Hoewel de vrouwen voorheen niet per se hecht waren, noemen ze zichzelf nu de ‘nierzusjes’. Zo smeekte Debby na haar operatie om Mylaen te zien. “We hadden onze maskers op, we huilden en natuurlijk deed onze buik pijn door de incisie. We lachten en huilden een beetje.”

Inmiddels maken beide vrouwen het goed. Mylaen oogt direct na haar niertransplantatie gezonder. Debby: “Ze zag er zo levendig en gerevitaliseerd uit.” Ondertussen is Mylaen bij haar dochter en schoonzoon ingetrokken om te herstellen én om tijd met haar kersverse kleinkind Jackson door te brengen. Deze zomer staat er zelfs een familiereis op te planning naar Lake Rabun in de staat Georgia.

