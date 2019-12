Waarom niet alle cadeautjes voor prinses Amalia worden aangenomen

Prinses Amalia was zaterdag jarig en kreeg voor haar 16e verjaardag van heel Nederland cadeautjes. Maar waarom worden lang niet alle cadeautjes aangenomen?

Aan de poorten van paleis Huis ten Bosch in Den Haag neemt de Koninklijke Marechaussee geen bloemen, bloemstukken of cadeautjes aan van het Nederlands volk. Dit is uit veiligheidsoverwegingen. Tekeningen worden daarentegen wel aangenomen.

Oranjefans

Zo gaat het al jaren, maar omdat het paleis de laatste jaren onbewoond was door de renovatie, hadden fans dit niet in de gaten. Daardoor stonden zaterdag tientallen Oranjefans voor Huis ten Bosch om tevergeefs bloemen en cadeautjes voor de jarige prinses af te geven.

Scanapparaat

Mochten mensen de bloemen en cadeautje tóch af willen geven, dan kunnen ze terecht bij de achteringang van paleis Noordeinde in de Haagse binnenstad. Daar staat een scanapparaat. Hierdoor is de beveiliging wel ingericht voor het ontvangen van bloemen en cadeautjes en kunnen ze gelijk controleren of het veilig is.

Bron: Blauw bloed. Beeld: ANP