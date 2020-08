Dit accessoire mag je absoluut niet dragen als je koningin Máxima bezoekt

Op visite bij de koningin? Het is niet zomaar wat. Zo’n bezoek gaat gepaard met de nodige etiquette. Een diep decolleté is natuurlijk geen goed idee. Maar zelfs dít accessoire mag je niet dragen als je bij koningin Máxima aanschuift.

Als ‘gewone’ Nederlander kom je natuurlijk niet zomaar op bezoek bij de Oranjes. Wel organiseren ze één keer per jaar een uitblinkerslunch, waar zestien opvallende Nederlanders op bezoek mogen komen. Zo mochten Nienke Plas, Davina Michelle en Estavana Polman aanschuiven bij de uitblinkerslunch van 2020.

Maar ja, wat draag je dan? Om te lunchen bij de Oranjes moet je de etiquette kennen. Zo mag je natuurlijk niet te bloot gekleed gaan en tafelmanieren hebben. Maar let op: ga bij binnenkomst niet zomaar ergens zitten. Dit doe je pas als de koning zegt dat het mag, op de aangewezen plek. Verder is het niet toegestaan om je telefoon op geluid te hebben staan of er gebruik van te maken. Geen foto’s maken dus. Gedurende de afspraak spreek je de koning en koningin aan met ‘majesteit’ en naderhand schrijf je een bedankbrief.

Niet dragen

Dat is al een boel om rekening mee te houden. Maar als je uiteindelijk je etiquette kent en een passende outfit hebt gekozen, moet je nóg ergens op letten. Het is namelijk uit den boze om een horloge te dragen naar een afspraak met de Oranjes. Hoe mooi deze ook is; laat hem thuis. Het is namelijk helemaal niet netjes.

Onbeleefd

De tijd is namelijk niet relevant is als je met de koningin bent. Je hebt het gezellig en gaat zeker niet voor de ogen van de Nederlandse majesteit op je horloge kijken of je al naar huis moet. Je afvragen hoe laat het is, is niet gepast. En dus houd je je horloge thuis.

Koningin Máxima draagt zelf wel vaak horloges. En dit zijn de vier meest bijzondere exemplaren die zij heeft.

