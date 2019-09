Niet fijn thuiskomen: zie je opeens een zwarte panter op je dak

Bewoners van de Franse gemeente Armentières hebben woensdagavond doodsangsten uitgestaan. Even na zessen werd er namelijk een opvallende bezoeker in de gemeente gespot: een zwarte panter was op haar dooie gemak verschillende daken aan het verkennen.

En alsof dat nog niet erg genoeg was, wist het dier ook nog eens via een openstaande raam een appartement binnen te dringen.

Verdoven met pijltje

Toen het dier gisterenavond werd opgemerkt, werden de politie en de brandweer direct gewaarschuwd. Het gebied werd afgezet en er werd een dierenarts ingeschakeld om het dier, dat zo’n 30 kilo weegt, te verdoven met een pijltje. De roofkat was ondertussen al via een openstaand raam een appartement binnengedrongen, maar gelukkig raakte niemand gewond.

Huisdier

De dierenarts kon uiteindelijk na een uur dichtbij de panter komen om deze met een verdovingspijl uit te schakelen. Het is nog niet duidelijk waar de roofkat vandaan komt, maar omwonenden denken dat het dier ontsnapt is uit het huis van een buurtbewoner. De panter wordt momenteel verzorgd en zal binnenkort waarschijnlijk verhuizen naar een dierentuin.

Bron: Le Parisien. Beeld: iStock, Facebook