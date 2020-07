Grote tegenvaller: 1,9 miljoen euro niet genoeg om ernstig zieke Jayme (1) te behandelen

Slecht nieuws voor de ouders van de kleine baby Jayme, het jongetje met de zeldzame spierziekte SMA type 1. Het medicijn dat hem kan redden is het duurste medicijn ter wereld en kost maar liefst 1,9 miljoen euro. Dankzij een geweldige actie is dat geld opgehaald, maar vanwege een aantal tegenvallers blijkt het bedrag toch niet genoeg te zijn.

Er zijn nog tonnen nodig om het zieke jongetje te kunnen behandelen.

Geldbedrag

De verdrietige situatie van het jongetje werd bekend toen zijn verhaal werd verteld in talkshow Beau. Na de uitzending was er ontzettend veel online steun voor de ouders vanuit de kijker thuis. Ook bekend Nederland werd gegrepen door de ziekte van baby Jayme. Mede door de inzet van Jim Bakkum werd het benodigde bedrag voor de behandeling van 1,9 miljoen euro al eind mei verzameld.

Hoop

Toch kon Jayme nog niet behandeld worden. Want de ouders van het 1-jarige jongetje hadden gehoopt dat hij in Utrecht terechtkon, maar de artsen van het SMA-expertisecentrum stonden niet achter de behandeling. De situatie leek uitzichtloos, maar uiteindelijk bleek het jongetje gelukkig in Boedapest behandeld te kunnen worden.

Tijdnood

De ouders van Jayme waren door het dolle heen. Eindelijk zou hun kindje behandeld kunnen worden. Er is namelijk nogal wat haast bij. Naar verwachting zal Jayme de 2 jaar niet halen als hij niet behandeld wordt. Inmiddels is het kindje 1 jaar oud en begint de tijd dus behoorlijk te tikken.