Meer dan de helft van de niet-thuiswerkers ervaart stress

Zo’n 4,5 miljoen mensen in Nederland kunnen niet vanuit huis werken, omdat zij op de werkvloer moeten zijn. Uit een enquête van vakbond FNV kwam naar voren dat 60 procent van de niet-thuiswerkers stress ervaart door het gebrek aan coronamaatregelen.

Ruim tienduizend niet-thuiswerkers hebben de enquête ingevuld. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld in een fabriek, in de transport of in de zorg werken. Naast dat 60 procent aangaf dat er niet voldoende coronamaatregelen waren op hun werk, gaf ook 65 procent aan dat ze bang zijn om besmet te raken op de werkvloer.

Onderwijs en personenvervoer

De angst om besmet te raken, leeft vooral in het onderwijs en in het personenvervoer. 80 procent van de leraren die de enquête invulden gaf aan dat zij bang zijn voor een besmetting op school. In het personenvervoer lag dat percentage iets lager: daar is 72 procent bang voor een besmetting.