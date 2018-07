Je kunt beter niet op déze twee dagen van de week vliegen vanaf Schiphol

Als je deze zomer van plan bent het vliegtuig te pakken voor wat welverdiende dagen in de zon, dan kun je maar beter weten op welke dagen je beter níet je reis moet plannen.

Want, zo blijkt, op maandag en woensdag heb je de meeste vertragingen op Schiphol. Op deze dagen is het het drukst op het vliegveld.

Wanneer dan wel een gunstige dag is om een vlucht te pakken? De dinsdag. Zeker op dinsdagavonden vlieg je erg rustig. Ook in Rotterdam en in Eindhoven gaat het vaak mis met de drukte op woensdagen. En mocht je je vluchttijden nog kunnen kiezen, vlieg dan vooral ’s ochtends. Tussen 16:00 uur in de middag en 22:00 uur in de avond worden de meeste vertragingen verwacht, ongeacht welke dag van de week het is.

En erg lekker klinkt het niet, maar ’s nachts vliegen is wel het slimst om te doen. Vluchten tussen 22:00 en 06:00 uur vertrekken het vaakst volgens schema. En qua data kun je beter tussen 6 en 8 juli en tussen 16 en 17 juli Schiphol vermijden. Vanwege de vakantietijd is het dan propvol bij vrijwel iedere balie. Ga dan vooral op tijd richting het vliegveld, mocht je toch op een van deze dagen vliegen.

Bron: Travel Pro. Beeld: iStock