Disney-fans opgelet: er is een gloednieuw fragment van 'Aladdin' vrijgegeven

Er is een remake van de Disneyfilm Aladdin in de maak en om de fans niet langer in spanning te houden delen de makers nu een fantastische, kleurrijke clip met Will Smith als ‘de Geest’.

Het maakt niet uit wat je leeftijd is: Disney blijft altijd leuk. En daarom zitten Disneyfans al een hele poos te wachten op de nieuwe film. Nou ja, echt nieuw is ‘ie niet: er is namelijk een live-actionremake van Aladdin in de maak en die komt op 22 mei in de bioscoop. Maar de makers trakteren ons wel al op een prachtige trailer én een kleurrijke clip.

Advertentie

Prince Ali

Naast de officiële trailer deelt Disney ook een preview uit de film, namelijk het nummer Prince Ali dat gezongen wordt door niemand minder dan Will Smith. Hij speelt namelijk de Geest in de film. In de clip wordt Aladdin, vermomd als prins, in een kleurrijke parade door de stad vervoerd. Door de clip krijg je al helemaal zin in de film. De felle kleuren spatten van het beeldscherm af, er wordt gezongen en gedanst en je kunt volop genieten van fantastische, kleurrijke outfits.

Modern tintje

In de originele film werd de Geest ingesproken door Robin Williams. Omdat zijn fantastische vertolking niet te evenaren is, pakt Will Smith het helemaal anders aan. Hij geeft het personage en het nummer Prince Ali een eigen, moderner tintje. De een vindt het niks, terwijl de ander er dol op is. Oordeel zelf:

Nederlands tintje

De film Aladdin gaat over een arme jongen die op zoek gaat naar een wonderlamp die al zijn wensen kan vervullen om zo de liefde van een prinses te winnen. In 1992 was de animatiefilm een megahit en daarom belooft de remake van 2019 ook een groot succes te worden. En wist je al dat de film ook een Nederlands tintje heeft? Acteur Marwan Kenzari speelt namelijk de rol van de kwaadaardige Jafar.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: YouTube. Beeld: Getty Images