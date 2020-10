Vrolijk het weekend in: dit is het nieuwe presentatieduo van ‘Op1’

Het is momenteel een komen en gaan van presentatoren bij het televisieprogramma Op1. Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven stoppen met de presentatie van het programma, maar daar komt een heel leuk nieuw duo voor in de plaats.

Vanaf 6 november is er een nieuw presentatieduo te zien op de vrijdag: Paul de Leeuw en Astrid Joosten. Paul en Astrid nemen daarmee de plek over van Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg, die op hun beurt weer naar de maandag verhuizen om zo het gat van Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven op te vullen.

Paul de Leeuw en Astrid Joosten Op1

Paul en Astrid hebben de opdracht gekregen om de uitzendingen van Op1 op de vrijdagavond wat meer een weekendgevoel te geven. Astrid Joosten vertelt daarover: “Ik had heel veel zin om weer gesprekken te voeren op televisie. Dat ik dat ook nog eens met Paul mag doen maakt dat ik me er zeer op verheug. We hebben er erg veel zin in om elke vrijdag een sprankelende uitzending te maken van Op1.” Ook Paul kijkt daar erg naar uit: “Het is een ongelooflijke eer om samen met Astrid Op1 op vrijdag een beetje meer het weekendgevoel te gaan geven. En ook een uitdaging om met dit team, naast sfeer maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien.”

