Deins je niet terug voor wat hysterische televisie? Dan is het nieuwe programma van Chantal Janzen helemaal wat voor jou. Met beauty- en modegoeroes Leco van Zadelhoff en Fred van Leer gaat zij in een camper door Nederland om mensen mooi te maken.

Dat onthult Chantal Janzen in een interview met RTL boulevard.

Advertentie

Chantals beauty camper

Chantal Janzen presenteert al talloze programma’s: The Voice, Chantal komt werken, Oh, wat een jaar, Holland’s got talent. Maar binnenkort mag ze nóg een programma aan dat lijstje toevoegen. In Chantals beauty camper zal de presentatrice namelijk door Nederland toeren om mensen een frisse make-over te geven.

‘Hysterisch’

“Het wordt een heel leuk programma”, zegt ze zelf over het nieuwe concept. In haar Instagram Stories was al te zien dat ze samen met Leco van Zadelhoff en Fred van Leer onderweg was voor opnames. “Met z’n drieën in een camper, het is hysterisch”, laat Chantal weten.