Chantal Janzen komt met nieuw programma en het voorproefje is hilarisch

Chantal Janzen blijft voorlopig nog bij RTL en wordt dan ook hard aan het werk gezet. Voorheen bleef ze bij verschillende bekende Nederlanders slapen, maar het wordt hoog tijd dat de presentatrice nu eens echt de handen uit de mouwen gaat steken.

Na het succes van Chantal blijft slapen komt ze namelijk met een nieuwe variant op dit programma.

Vuilniswagen

In Chantal komt werken loopt ze een dagje mee bij diverse bedrijven. De presentatrice gaat onbekend terrein verkennen en heeft dan ook nergens nee tegen gezegd. Zo zal ze meelopen met de brandweer, werken in een supermarkt en wordt ze aan het werk gezet in een dierentuin en op de vuilniswagen.

Platform &C

“Ik dacht: dat werk van al die bekende Nederlanders de hele tijd, laten we gewoon eens bij de onbekende mensen komen die écht hard werken”, vertelt Chantal lachend in RTL Boulevard. Het idee van deze nieuwe variant komt eigenlijk van haar eigen platform &C. Daar werden de afleveringen van Chantal komt werken zó goed bekeken dat ze het voor tv gaan maken. “We zijn heel snel gestopt met online, want je kunt deze beroepen natuurlijk maar één keer uitproberen.”

Passie en liefde

Tijdens het werk zal Chantal in gesprek gaan met de enthousiaste werknemers. “Het is heel mooi om de onbekende mensen aan het werk te zien en de passie en liefde daarvoor.” Ze krijgt dan ook prachtige en inspirerende persoonlijke verhalen te horen.

Blijft ze nog slapen?

Of het populaire programma Chantal blijft slapen nog doorgaat weet de presentatrice niet. “Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit”, lacht ze. Haar nieuwe programma Chantal komt werken is in ieder geval vanaf 28 maart te zien bij RTL4.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP