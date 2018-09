Waarom er bijna geen nieuw seizoen van 'Boer zoekt Vrouw' was gekomen

Het staat al weken in onze agenda: aanstaande zondag is de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ te zien op televisie. Maar dit seizoen was er bijna niet geweest.

De afleveringen van ‘Boer zoekt Vrouw’ worden elk jaar weer door miljoenen mensen bekeken dus je zou denken dat er nooit twijfel bestaat of er wel of geen nieuw seizoen van het programma komt. Toch was het Yvon Jaspers zelf die er bijna voor zorgde dat er geen nieuw seizoen van het programma zou komen.

Onze Boerderij

Yvon was namelijk het afgelopen televisieseizoen opnieuw met boeren te zien op televisie, maar dan in een iets andere setting. Yvon ging voor het programma ‘Onze Boerderij’ namelijk weer naar de boerderij, maar deze keer kwam ze niet voor de liefde. Yvon wilde met dit programma het échte boerenleven laten zien. Ze vond dat één seizoen van dit programma niet genoeg was en wilde graag nog een seizoen maken. Daar heeft ze hard voor moeten knokken. Zelfs zo hard dat ze tegen de KRO-NCRV zei: “Jongens, ik maak geen Boer zoekt Vrouw meer als ik dit niet ook mag maken.” Gelukkig hebben ze daar naar geluisterd en kunnen we binnenkort weer genieten van alle liefdesperikelen op de boerderij.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: KRO-NCRV/Linelle Deunk.