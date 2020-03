In nieuw seizoen 'Chateau Meiland' zit de familie op Tenerife

Onlangs werd bekend gemaakt dat de familie Meiland vertrekt uit Frankrijk en verhuist naar Hengelo. Toch zijn de Meilandjes al heel snel weer op de buis met een nieuw seizoen van Chateau Meiland. En dat seizoen speelt zich niet in Nederland af.

Vanaf maandag 23 maart zijn de Meilandjes weer op SBS6 te zien en de eerste details van dit nieuwe seizoen zijn al bekend.

Vakantie

Aan het begin van het seizoen zien we de familie niet in Frankrijk, niet in Nederland, maar op Tenerife! De Meilandjes moeten bijkomen van al dat harde werken en dat doen ze op een luxe resort op het tropische eiland. Martien, Erica, Maxime, kleine Claire én huishoudster Nadège zijn van de partij. Vooral voor Nadège is dit heel bijzonder, want voor deze vakantie had de huishoudster nog geen paspoort en had ze nog nooit gevlogen. Dat wordt hoe dan ook leuk om naar te kijken!

Remigratie

Natuurlijk speelt niet het hele seizoen zich af op Tenerife, want er moet na de vakantie gewoon weer verder geklust worden in Frankrijk. Het hoogseizoen staat namelijk weer voor de deur, nu de winter voorbij is. De Meilandjes zullen dit seizoen dus ook gewoon weer te zien zijn in Chateau Marillaux, maar er zal ook aandacht besteed worden aan de remigratie naar Nederland. De familie kocht een prachtige woonboerderij in de stad Hengelo.

Grote klus

Toch hebben ze nog één laatste missie voor ze het chateau verlaten: het vervallen bijgebouw omtoveren tot luxe gîte en dat binnen 1 maand. Natuurlijk gaat Martien weer alle kringloopwinkels af om de gîte in te richten.

