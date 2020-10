Nieuw seizoen ‘Wie is de Mol?’ toch opgenomen in het buitenland (en wel híer)

Momenteel is het jubileumseizoen van het programma Wie is de Mol? nog te zien op televisie, maar de fans kijken alweer uit naar het nieuwe seizoen. Dat is ondanks alle maatregelen toch opgenomen in het buitenland.

Door de coronacrisis is reizen naar het buitenland een stuk ingewikkelder, maar dat weerhield de makers van Wie is de Mol? er niet van om het nieuwe seizoen toch in het buitenland op te nemen. Door oplettende Nederlandse vakantiegangers is de locatie van het seizoen dat op 2 januari 2021 start nu al uitgelekt.

Opdracht Wie is de Mol? in Tsjechië

Vakantiegangers kwamen tijdens een boswandeling in Tsjechië ineens in een opdracht van Wie is de Mol? terecht. Door de bordjes met aanwijzingen die ze overal tegenkwamen, ontdekten zij per ongeluk de locatie van het volgende seizoen. AVROTROS heeft bevestigd dat Wie is de Mol? 2021 inderdaad in Tsjechië is opgenomen. Ondanks het hoge aantal coronabesmettingen in het land heeft volgens de omroep niemand risico gelopen om besmet te worden.

