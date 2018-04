Er is een nieuwe vorm van vreemdgaan die je híer aan kunt herkennen

Vreemdgaan kennen we natuurlijk als een avontuurtje met iemand anders zonder dat je partner het weet, maar het gaat verder dan dat. Volgens datingexperts is er namelijk een nieuwe soort vreemdgaan.

Deze experts zien namelijk veel vaker ‘micro-cheating’ gebeuren. Dit is een vorm van vreemdgaan die misschien minder heftig lijkt, maar hetzelfde effect kan hebben op een relatie als ouderwets vreemdgaan. Dit kan namelijk bestaan uit ‘kleine acties die laten zien dat iemand zich emotionel of fysiek aangetrokken voelt tot iemand buiten zijn of haar relatie’.

Geheim

Bij deze vorm van vreemdgaan kan gedacht worden aan iemand de hele tijd in de gaten houden op social media, uitgebreide WhatsApp-gesprekken met iemand waarin je dingen deelt die je niet met je partner deelt of zelfs niet melden dat je in een relatie (of zelfs huwelijk) zit. Dit kan natuurlijk allemaal heel onschuldig zijn, maar volgens een expert kan het een probleem worden als je partner het geheim wil houden. Dat kan dus een signaal zijn dat er eens een goed gesprek plaats moet vinden.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle.com. Beeld: iStock.