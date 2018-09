Nieuw-Zeelandse premier neemt baby gewoon mee naar VN-vergadering

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern (38) beviel drie maanden geleden van haar dochtertje Neve Te Aroha. Aangezien de baby borstvoeding krijgt en dus dicht bij haar moeder moet blijven, ging ze gewoon mee naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Terwijl Ardern tijdens Verenigde Naties-vergadering een toespraak gaf, zat het dochtertje bij haar vader Clarke Gayford op schoot naast de afgevaardigden van Nieuw-Zeeland.

Veiligheidspas

Om in New York te komen reisde het paar met baby Neve de halve wereld over. Vader Clarke liet op Twitter zien dat het kleine meisje zelfs haar eigen toegangspas heeft gekregen voor het zwaarbeveiligde VN-gebouw. Hij vertelde daarbij dat Neve haar doodvermoeide ouders wakker had gehouden tot 03.45 uur, “zonder ook maar rekening te houden met de veranderende tijdszones.”

Because everyone on twitter’s been asking to see Neve’s UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX

— Clarke Gayford (@NZClarke) 24 september 2018