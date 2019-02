Verrassing: nieuwe baan voor Janny van der Heijden

Janny van de Heijden, jurylid van ‘Heel Holland Bakt’, heeft een leuke nieuwe klus. Ze gaat namelijk iets heel anders doen dan bakken of koken.

Want, zo is bekendgemaakt: ze gaat de stem inspreken in een kinderserie. Het gaat om de animatieserie Butterbean’s Café.

Janny spreekt de stem in van Madame President. De serie is dagelijks te zien op de kinderzender Nick Jr. Naast Janny doet ook Miljuschka Witzenhausen mee in de serie: ook zij spreekt een stemmetje in, van het personage Charlotte. Of kinderen hun stemmen zullen herkennen is nog maar de vraag, maar het is wel een verrassende stap voor Janny. De aflevering waarin Janny te horen is, is morgen op televisie te zien. De zender maakt binnenkort nog meer gastrollen bekend.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP