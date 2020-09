Netflix onthult nieuwe beelden van ‘prinses Diana’ in ‘The crown’

Hoewel het vierde seizoen van The crown pas op 15 november te zien is, kunnen fans al wel genieten van een klein voorproefje. De streamingdienst deelt op Instagram nieuwe beelden van de hoofdrolspelers met de raadselachtige tekst ‘verandering is op komst’.

Op de nieuwe foto’s zien we onder meer Gillian Anderson als Margaret Thatcher en Emma Corrin als Lady Di.

Change is coming. 15th November.

Turbulent huwelijk

Het vierde seizoen speelt tijdens het premierschap van Margaret Thatcher. Er heerst sociale onrust en er ontstaat er een crisis in het Britse koningshuis als prins Charles (vertolkt door Josh O’Connor) trouwt met Diana Spencer. Hun huwelijk en de problemen die het met zich meebrengt, dreigt het koningshuis te vernietigen. Zo zien we op de foto’s al de ontmoeting tussen prinses Diana en Camilla Parker Bowles, de vrouw waarmee Charles een buitenechtelijke relatie krijgt en later mee trouwt.