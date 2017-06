Nieuwe foto's van Britse royals: prins George en prinses Charlotte verbazen iedereen

Er is dan misschien nog helemaal geen aanzoek geweest (of wij weten niet alles), maar toch wordt er al veel gesproken over de eventuele toekomstige bruiloft van prins Harry en zijn Meghan.

Maar het is niet alleen maar romantiek waar het over gaat. Mocht Harry namelijk gaan trouwen met Meghan dan moet hij dat zeer waarschijnlijk zonder zijn oma Elizabeth doen. Niet omdat ze geen fan is van Meghan, maar omdat de Suits-actrice al een keer getrouwd is geweest. Van 2011 tot 2013 was zij getrouwd met Trevor Engelson.

Receptie

De koningin is in Engeland het hoofd van de kerk en daarom mag zij geen huwelijk steunen van iemand die al een keer getrouwd is geweest. Dit was ook het geval bij Charles en Camilla in 2005 en daar was de koningin ook niet bij aanwezig. De kans is groot dat ze net als bij dat huwelijk dan pas bij de receptie aanwezig zal zijn.

Nu moeten we alleen nog even wachten tot Harry echt een aanzoek doet. Maar dat kan niet lang meer duren, toch…?

