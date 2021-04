Nieuwe buren familie Meiland zijn boos: nú al last van glurende fans

Over enkele maanden verhuizen Martien en Erica Meiland naar hun nieuwe miljoenenvilla in Noordwijk. Voor sommige buren is door de glurende fans ‘het gezeik’ al begonnen.

Sinds bekend is dat Martien en Erica komende zomer een grote villa in Noordwijk aan Zee betrekken, zijn tientallen nieuwsgierige fans naar het nieuwe optrekje gekomen om een glimp van de bekende familie op te vangen. De buren zijn het nu al zat.

Komen en gaan

Eerder meldde Shownieuws al dat er zelfs sprake was van filevorming in de doodlopende straat waar de villa is gevestigd. Nu blijkt dat de buren het al helemaal zat zijn. Glurende fans maken en masse selfies met de woning. “Het is een komen en gaan van mensen die het nieuwe huis van Martien en Erica willen bekijken”, vertelt een zwaar geïrriteerde buurman aan weekblad Story.

Een groot hek

Een aantal buren hebben zelfs al geklaagd bij de gemeente over de glurende fans. De nieuwe buren zijn niet boos op de Meilandjes. “Ze hebben een hoge gun factor, ook hier in Noordwijk. We zullen ze hier gastvrij ontvangen”, zegt een van de buren. Martien en Erica vinden de overlast zelf ook erg vervelend. Erica heeft zelfs voorgesteld om een hek te plaatsen aan het begin van de straat zodat iedereen meer privacy heeft. Of dit mag van de gemeente is nog de vraag.

Bron: Superguide. Beeld: Ruth van Baaijen | Talpa Beeldbank