Nieuwe baan voor verslaggever Dominique van der Heyde

Leuk nieuws voor de 53-jarige parlementair verslaggever Dominique van der Heyde: ze heeft promotie gemaakt bij de NOS. En dat betekent dat ze straks niet meer op tv te zien is…

Dominique wordt de nieuwe chef van de Haagse redactie van NOS Nieuws, meldt de omroep. De journalist laat weten dat ze heel blij is met haar nieuwe baan. “Vergelijk het met voetballen in de Eredivisie: als spits kan je scoren en genieten van de dagelijkse spanning en hectiek. Dat dat heb ik jarenlang gedaan als politiek duider voor het NOS Journaal en Nieuwsuur. Nu krijg ik de kans om het NOS-team in Den Haag te gaan coachen en aan te voeren vanaf de zijlijn. Mooier kan niet.”

Meubilair

De journalist hoort inmiddels bij het meubilair van de NOS, want ze werkt er al sinds 1996. Sinds 2002 focust ze zich als verslaggever en commentator vooral op politiek. In 2014 volgde ze – ‘aan de ene kant’ – Ferry Mingelen op als politiek duider bij Nieuwsuur.

Bron: NOS, Nu.nl. Beeld: ANP