Doorbraak: nieuwe chip vertelt binnen een kwartier of je kanker hebt of niet

Een uitvinding van de Belgische wetenschapster Liesbeth Lagae gaat de wereld over: dankzij een speciale computerchip kunnen onderzoekers binnen een kwartier opsporen of iemand kanker heeft of niet. “Hiermee gaan we levens redden.”

Vier jaar lang werkten onderzoekers van het Leuvense Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (Imec) aan deze chip, die uitzaaiende kankercellen kan opsporen in het bloed.

Aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws legt Lagae uit hoe het werkt: “Je laat bloed trekken, de dokter plaatst het bloedstaal in een toestelletje waarin de chip zit, de chip fotografeert razendsnel miljoenen bloedcellen en stuurt die foto’s door naar een computer.” Algoritmes analyseren alle foto’s, waarna de arts binnen een kwartier kan zien of er kankercellen zijn en zo ja, in welke mate. Lagae: “Anders gezegd: de arts ziet onmiddellijk of er uitzaaiingen zijn.”

Getest

Op dit moment is de meest gangbare techniek om kanker op te sporen nog altijd een MRI-scan, aldus de wetenschapster. In dat geval moet een tumor echter al een paar centimeter groot zijn wil de scan die detecteren. De nieuwe chip kan ook heel kleine tumoren opsporen, waarmee kanker in een veel eerder stadium kan worden vastgesteld.

De chip is getest op een beperkte groep patiënten en inmiddels is duidelijk dat deze methode daadwerkelijk werkt. De volgende stap is de chip op de markt brengen. Dat zou nog zo’n drie tot vijf jaar duren. Lagae: “Het geld dat we van de EU kregen om de chip te ontwikkelen – twee miljoen euro – is op na vier jaar onderzoek. Om de chip en het toestelletje marktklaar te krijgen én om de wettelijk verplichte klinische studie te doen bij een groot aantal patiënten, hebben we nog een paar tientallen miljoenen nodig.”

Bron: VTM Nieuws. Beeld: iStock