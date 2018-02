Déze rapper is de nieuwe coach bij The Voice of Holland

Vanavond loopt de spanning hoog op in Hilversum. De grote vraag is niet alleen wie zich de winnaar van The Voice of Holland 2018 mag noemen, maar ook wie volgend jaar de nieuwe coach in het programma wordt.

Tijdens de finale werd ook bekendgemaakt wie volgend jaar plaats mag nemen op een van de rode stoelen. Sanne gaat er een jaartje tussenuit en er is dus een jaar een stoel vrij voor een nieuwe coach. En dat is -tromgeroffel- niemand minder dan… Jorik Scholten, beter bekend als rapper Lil’ Kleine. Ali B, Waylon en Anouk blijven in ieder geval nog een seizoen zitten op hun vertrouwde rode stoel.

Bron: Twitter. Beeld: ANP.