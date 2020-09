Nieuwe coronatest geeft na 45 minuten uitslag, proef start met voorrang onderwijzers en zorg

Er is een nieuwe sneltest ontwikkeld om het coronavirus vast te stellen. Deze wordt binnenkort uitgetest in een teststraat van de GGD in Amsterdam. De nieuwe test geeft binnen een uur weer of iemand het coronavirus heeft, terwijl dat nu nog 24 tot 48 uur duurt.

De nieuwe test zal tijdens het experiment voorrang geven aan mensen die bijvoorbeeld voor de klas staan of in de zorg werken. Ook zou de test nuttig kunnen zijn op bijvoorbeeld luchthavens: de test wordt verwerkt terwijl jij incheckt. Dit verwachten de onderzoekers van TNO, die samen met onder meer de GGD Amsterdam en het RIVM de test hebben ontwikkeld. Volgens het onderzoeksinstituut is de sneltest net zo betrouwbaar als de reguliere en kost het bovendien ongeveer de helft van de nu gebruikte PCR-test.

Nog steeds is er voor de test een wattenstaafjesmonster nodig met weefsel uit de keel- of neusholte. Alleen de analyse die daarop volgt gaat een stuk sneller. “Het aantal tussenstappen wordt vereenvoudigd en verminderd”, aldus TNO-onderzoeker Bart Keijser aan EenVandaag. Daardoor is die een stuk goedkoper en is het resultaat veel sneller beschikbaar.

Op dit moment worden bezoekers in de teststraat getest volgens de zogeheten PCR-test. Bij de RAI worden binnenkort monsters van de GGD-teststraat zowel door de PCR-test, als de nieuwe test beoordeeld. De uitslagen hiervan worden later met elkaar vergeleken. Als de proef goed uitpakt kan de nieuwe test volgens TNO verder uitgerold worden en de druk bij de GGD’en verlagen.

Volgens TNO begint de proef waarschijnlijk op zijn vroegst eind volgende week. “Maar meer realistisch is dat het een week later zal zijn”, aldus een woordvoerder.

Niet de eerste sneltest

TNO is niet de enige met een sneltest, er zijn verschillende sneltesten op de markt. Wereldwijd zijn er voor zover bekend 168 in de omloop, in Nederland 23 die in verschillende fases van onderzoek en validatie zitten. Zo zijn er onder meer blaastests op komst, en zelfs ‘zwangerschapstests’ die binnen 15 minuten controleren. Daarbij wordt er gekeken of er viruseiwitten in een keelmonster zitten en geven dat aan met een streepje. De test van TNO is alleen al in een ver stadium in het onderzoek.

Bron: ANP, Radio EenVandaag, TNO. Beeld: iStock