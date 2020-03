Het coronavirus blijft zich verspreiden in Nederland. We zijn sinds gisteren (vrijdag 6 maart 2020) 60 nieuwe patiënten rijker, zo meldt het RIVM.

En de meesten daarvan komen uit Noord-Brabant.

Advertentie

Noord-Brabant

Van die 60 nieuwe patiënten, komen er 26 uit Noord-Brabant. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de verspreiding van het coronavirus in die provincie. Hierover zal het RIVM zo snel mogelijk meer laten weten. Voor nu worden bewoners in Noord-Brabant extra op het hart gedrukt om vooral thuis te blijven als ze verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. Lees hier meer over de symptomen van het coronavirus.

188 coronavirus-patiënten

Naast dit nieuws, maakt het RIVM ook de laatste cijfers (d.d. zaterdag 7 maart 2020) over het virus bekend. In totaal staat de teller van het aantal patiënten dat positief is getest op het coronavirus in Nederland nu op 188. Daarvan is tot nu toe 1 persoon overleden. 24 van hen zijn opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, de rest verblijft in thuisisolatie.

Van de 188 patiënten zijn er 112 in het buitenland geweest. De meesten, 103 patiënten, zijn besmet geraakt in (Noord-)Italië. 47 mensen zijn besmet geraakt door een Nederlandse patiënt. En van de anderen wordt de oorzaak van de besmetting nog uitgezocht. Je kunt de laatste cijfers per provincie hier bekijken.

Vakantie verziekt door het coronavirus? Zo krijg je je geld terug:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RIVM. Beeld: iStock