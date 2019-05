Angela Groothuizen gaat voor een nieuwe coupe

Regelmatig nemen verschillende BN’ers plaats op de stoel van stylist en kapper Leco van Zadelhoff, zo ook Angela Groothuizen. Maandag nam Leco onder andere haar gouden lokken onder handen.

En het resultaat is prachtig!

In de krul

Angela Groothuizen heeft haar haar meestal in de krul zitten, maar nu was het tijd voor wat anders, moet Leco gedacht hebben. Zo heeft Angela haar haar normaal gesproken:

Dit bericht bekijken op Instagram Foto: @marthehennink Een bericht gedeeld door Angela Groothuizen (@angelagroothuizen) op 26 Jan 2019 om 11:53 (PST)

Steile haren

En zo heeft ze het nu. ‘‘Straight hair, don’t care”, schrijft Leco bij de foto die hij op Instagram plaatste. ‘‘Dit is waarom een bob zo’n te gekke klassieker is op haargebied!” Ook schrijft de haarstylist dat hij zowel krul als steil mooi vindt staan bij Angela. Wat vind jij mooier, krullen of steil?

